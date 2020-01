Marsala “bella Fitusa”, ecco la discarica di rifiuti nei pressi del campetto di Sappusi

Per Marsala “bella fitusa” oggi torniamo ad occuparci del quartiere Sappusi.

“Siamo fra le case popolari – ci scrive il nostro lettore Emanuele – vicino al campo di calcetto, dove ogni giorno giocano i bambini del quartiere. Nonostante le telecamere, questi “criminali” continuano, indisturbati, a usare questa zona come discarica”.

Per le vostre segnalazioni vi ricordiamo di scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviare le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.











