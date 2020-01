Marsala 2020. Di Girolamo verso il ritiro. Fici c’è. Si muove Ombra, e Giulia Adamo…

Con l’ inizio di gennaio i cittadini marsalesi aspettano in trepidante attesa una schiarita sui nomi dei candidati sindaci.

Si alternano piogge a nubi.

In bilico c’è la candidatura del sindaco uscente Alberto Di Girolamo, che potrebbe tirare i remi in barca e decidere di non ricandidarsi. Lo stesso farebbe la giunta, che a questo punto al “liberi tutti” deciderebbe poi chi appoggiare.

Il famoso tavolo dei moderati è entrato in crisi da qualche mese, Massimo Grillo è ancora alla ricerca del metodo giusto che consenta di arrivare ad una scelta di equilibrio. Avrebbe voluto riprovare la sua di candidatura ma ha perso troppo tempo alla ricerca di equilibri politici.

Adesso c’è il quid di Renzo Carini, dopo la sua intervista a Tp24, gli animi si sono scaldati.

Si candida o no? L’intervista è chiara, le risposte idem. Salvo poi, …









