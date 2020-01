La Sicilia prima regione nei prestiti personali

Secondo l’ultima indagine di “Movimpresa” (la rilevazione trimestrale condotta da “Unioncamere-Infocamere” e rielaborata dall’Osservatorio economico di “Unioncamere Sicilia”), nel terzo trimestre del 2019 in Sicilia sono nate 1081 imprese, con un aumento del +0,23% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. I recenti dati incoraggianti dell’Osservatorio Experian supportano la timida ripresa economica: la Sicilia infatti si posiziona come prima regione per erogazione di prestiti personali, con un aumento del +8,60%.

Questa la classifica completa:

Sicilia (+8,60%), Molise (+8,54%), Puglia (+5,75%), Marche (+5,19%), Basilicata (+5,11%), Campania (+4,95%), Sardegna (+4,22%), Calabria (+3,25%), Veneto (+2,74%), Abruzzo (+2,44%), Lazio (+2,41%), Umbria (+1,61%), Friuli Venezia Giulia (+1,52%), Emilia-Romagna (+1,19%), Piemonte (+1,03%), Toscana (+0,80%), Lombardia (-1,27%), Trentino Alto Adige/ Südtirol (-2,70%), Liguria (-2,80%), Valle D’Aosta (-13,12%).











