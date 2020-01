La modella marsalese Giulia Accardi ospite di Bruno Vespa a “Porta a Porta”

La modella marsalese Giulia Accardi ospite a Porta a Porta nella puntata di domani sera, martedì 7 gennaio. La presenza della Accardi è stata voluta direttamente da Bruno Vespa che vorrebbe la modella curvy, come ospite fisso per il suo programma, uno dei più seguiti nel palinsesto Rai.

27 anni, 173 centimetri di altezza in una taglia 44, Giulia è una modella curvy che ha già partecipato al concorso di Miss Italia e subito dopo ha iniziato a portare avanti la lotta contro il body shaming con il movimento «Perfectly imperfect» (perfettamente imperfetta) che ha creato due anni e mezzo fa, per «l’accettazione del proprio corpo».

L’obiettivo che si pone la Accardi è quello aiutare tante ragazze che «non si sentono mai abbastanza» perché non sono magrissime. Grazie a un «tour» di eventi in diverse città italiane, …









