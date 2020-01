I venti di guerra in Medio Oriente e i rischi per la Sicilia

La gravissima crisi internazionale, dopo le scellerate mosse di Trump in Iran, lascia il Medio Oriente al passo da una nuova guerra e il mondo con il fiato sospeso.

L’attenzione è alta, soprattutto in Sicilia. Qui, infatti, è ancora vivo nei cittadini il ricordo della guerra in Libia che nel 2011 portò alla chiusura dell’aeroporto di Trapani – Birgi (che sorge su una porzione dell’aeroporto militare) con danni gravissimi, mai del tutto risarciti, per l’economia turistica del territorio.Così come c’è il timore che le basi Nato in Sicilia possano essere utlizzate per pianificare gli attacchi.

Su questo fronte, era circolata ieri la notizia che fossero partiti dalla base di Sigonella i droni che hanno poi attaccato e ucciso Soleimani.

L’Italia smentisce “categoricamente” le notizie apparse su alcuni organi di informazione relative all’ipotesi di partenza di droni dalla base aerea di Sigonella, in Sicilia, …









Leggi la notizia completa