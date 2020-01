FC Paceco, quattro schiaffi all’Accademia Belice Calcio per proporsi nei piani alti della classifica

L’inizio di una nuova era per il Paceco che, nella quinta giornata del campionato di Terza Categoria, abbatte letteralmente 4-1 l’Accademia Belice Calcio. Al “Giovanni Mancuso”, infatti, ieri maiuscola prova dei ragazzi di mister Luca Amoroso che ottengono la seconda vittoria consecutiva in una classifica che li vede in risalita, a 6 punti, ma che da morale visto che prima di ieri il Belice era imbattuto. E non è nemmeno un caso che la ripartenza pacecota passi dagli ultimi arrivati: in gol Delcioni, Li Mandri, Abbate e Momo. Il campionato è ancora lunghissimo ma il Paceco può dire la sua; un’ulteriore vittoria nel prossimo weekend, contro il Camporeale, spalancherebbe nuovi scenari che fino a poche settimane fa sembravano impensabili. Dopo le prime due in cui i pacecoti hanno trovato altrettante sconfitte, Amoroso sembra aver trovato la quadratura del cerchio affidandosi anche a …









