Com’è andata sabato con le sardine a Trapani

Discreta partecipazione a Trapani, in Piazza Vittorio, per la manifestazione delle Sardine, con circa 300 persone sabato sera in Piazza Vittorio Emanuele.

L’evento, organizzato dalla referente Daniela Virgilio e altri, ha visto la partecipazione di qualche amministratore, ex Sindaci, giovani, nomi storici della sinistra trapanese, e anche dell’Anpi, in una manifestazione che prevedeva la partecipazione di tutta la provincia ma che ha raccolto esponenti per lo più della città di Trapani, con qualche “delegazione” dalle altre città.

Hanno intonato, come da schema classico dei raduni delle sardine, il canto “Bella ciao”, alla fine di una serata che ha visto tante persione in piazza.

Come sempre, i più critici notano la propensione del movimento, che gli ideatori professano essere apartitico, ma che in verità vira a sinistra. Tanto che lo slogan “Trapani non si …









