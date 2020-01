Calciomercato Trapani: presi Dalmonte, Coulibaly e Buongiorno, le ultime

Trapani letteralmente scatenato in questi primi giorni di mercato. La società granata infatti ha già completato ben tre operazioni in entrata: in arrivo l’attaccante Nicola Dalmonte, classe 1997 in uscita dal Lugano, il cui cartellino è di proprietà del Genoa, il centrocampista Mamadou Coulibaly, classe 1999, attualmente all’Entella ma di proprietà dell’Udinese, e Alessandro Buongiorno, difensore classe 1999 del Torino. Tutti e tre hanno già svolto le visite mediche di rito e saranno a disposizione di mister Castori a partire da mercoledì 8 gennaio. Sembra ormai fatta inoltre per il doppio colpo dall’Argentina: in arrivo l’attaccante classe ’93 Francisco Pizzini dell’Independiente e il centrocampista classe ’91 Matías Laba dall’Union La Calera. Si continua ad insistere per il terzino sinistro del Bari Tomasz Kupisz, operazione ancora non del tutto chiusa, ma il Trapani …









