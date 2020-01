Bocconi avvelenati a Campobello: massima attenzione

E’ di nuovo allarme per i bocconi avvelenati: la segnalazione arriva da Campobello di Mazara. Bocconi di tritato misto a veleno, probabilmente lumachicida o topicida sono state avvistati da alcuni cittadini in Via Calvario, nelle vicinanze della statua di Padre Pio. La pratica di gettare bocconi avvelenati per prendere di mira i cani randagi non è poi così rara, anzi. Alcuni casi sono stati segnalati anche a Castelvetrano e nelle borgate di Marinella e Triscina di Selinunte.

“Invito tutta la cittadinanza – scrive il sindaco Giuseppe Castiglione – nelle mire dell’adozione del provvedimento di bonifica, di fare attenzione ai propri animali e di condurli esclusivamente al guinzaglio. Nel più breve tempo possibile ci attiveremo per il ripristino della normalità con la rimozione dei bocconi avvelenati rinvenuti. Raccomando la massima attenzione al fine di evitare il peggio alle povere e innocenti creature”

