ASD TennisTavolo Buseto Trapani, incetta di medaglie ai campionati regionali individuali Veterani

Si sono svolti nel migliore dei modi i Campionati Regionali Individuali VETERANI, dove, come ormai è consuetudine, gli atleti Trapanesi del T.T. Buseto hanno ben figurato. Il bilancio è assolutamente positivo con 7 medaglie su 16 in palio. Il Presidente Poma si ritiene soddisfatto delle prestazioni di Castiglione, reduce di un ottimo terzo posto a Messina nel torneo Regionale della scorsa settimana, confermandosi nel gradino più basso del podio nella cat. Vet 40. Meglio fa Cicala che si aggiudica il secondo posto cat. Vet 40, arrendendosi in una finale combattuta contro il catanese Valneti.

Ottime notizie dalle quote rosa che si aggiudicano l’intero podio sia nella cat. Vet 40 con Agosta, Romano e Fallucca, e nella cat. Vet 50 con la vittoria della Montanti sulla Scalia. Nessuna medaglia ma tanta esperienza nelle categorie vet. 50 tutta palermitana vinta dal navigato Fundarò su Caricato e D’Agati e nella cat. Vet 60 con …









