A29 Fly Volley, in attesa che il campionato riparta, s’è misurata in un test con Terrasini

Importante test match per la A29 Fly Volley Marsala che affronta in amichevole la compagine di B2 della Pallavolo Terrasini lottando in alcuni frangenti ad armi pari.

Dopo una partenza molto stentata in cui la compagine del Presidente Marino non riesce ad arginare gli attacchi di Biccheri, commettendo parecchi errori, il proseguo della gara diventa più interessante per le stesse interpreti in campo, per i due tecnici e per il pubblico presente alla Fortunato Bellina.

1-3 il risultato finale con i seguenti parziali: (14-25, 28-26, 23-25, 20-25).

Un pizzico di rammarico solamente per il terzo parziale in cui le lilybetane di Coach Tomasella cedono dopo esser state avanti sul 23-20.

Spazio per tutte le 12 atlete a disposizione.

Coach Tomasella:

“Devo dire di essere abbastanza soddisfatto, era questo il modo per iniziare il periodo di preparazione alla prossima gara di campionato. Nonostante la lunga sosta natalizia, abbiamo mantenuto un& …









