A Tokio un esemplare di tonno rosso è stato venduto per 1,5 milioni di euro

All’asta di Capodanno del mercato del pesce di Tokyo si raggiungono cifre da capogiro per gli esemplari migliori di tonno rosso, il più ambito per la preparazione del sushi.

Kiyoshi Kimura, proprietario della Zanmai, rinomata catena di ristoranti di sushi, si è aggiudicato un esemplare di 276 chilogrammi per 193 milioni di yen, pari a 1,5 milioni di euro.

Il signor Kiyoshi Kimura ha dichiarato a NHK che, nonostante l’alto costo del pesce, è disposto a pagare per offrire ai suoi clienti il ​​tonno più delizioso. La tradizionale asta di Capodanno si tiene tradizionalmente all’inizio di gennaio in uno dei più grandi mercati ittici del mondo, che dal 2018 si trova nella zona di Toesu vicino alla baia di Tokyo.









Leggi la notizia completa