40 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è arrivato al cimitero di Castellammare del Golfo per ricordare il fratello Piersanti Mattarella, il Presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 davanti agli occhi della moglie. Con il Presidente della Repubblica ci sono anche i tre figli, Bernardo Giorgio, Laura e Francesco, oltre ai due figli di Piersanti, Bernardo e Maria, quest’ultima segretario generale della Regione siciliana. Una visita privata alla vigilia del 40esimo anniversario dell’omicidio.

Oggi, 6 gennaio per ricordare la figura di Piersanti Mattarella, l’Assemblea regionale siciliana terrà alle 11.30 una seduta solenne a Sala d’Ercole alla presenza del Capo dello Stato.

Chi era Piersanti Mattarella – Il 6 gennaio 1980, viene ucciso in un agguato sotto casa, in via Libertà a Palermo, il presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, un uomo che aveva innovato profondamente la politica siciliana, con provvedimenti coraggiosi, in particolare in …









