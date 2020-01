Volare da e per la Sicilia, ecco le novità introdotte con le “tariffe sociali”

Studenti universitari fuori sede, disabili gravi, lavoratori la cui sede di lavoro è fuori dalla Sicilia, con un reddito inferiore ai 20mila euro annui e chi deve spostarsi per ragioni sanitarie avendo un reddito inferiore ai 20mila euro annui.

Sono queste le quattro le categorie di persone beneficiarie delle “tariffe sociali” per i biglietti aerei da e verso la Sicilia voluti dal viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri. Decisione presa per contrastare il caro voli, in particolare nel periodo estivo e natalizio.

Sono 25 i milioni di euro inseriti nella legge di bilancio, votata dal parlamento due settimane fa, quale stanziamento per queste “tariffe sociali” la cui entità sarà stabilita da un decreto del ministero dei Trasporti entro sesssanta giorni dall’approvazione della legge finanziaria

In Gazzetta Ufficiale si legge che per ogni biglietto acquistato sarà riconosciuto un contributo, «al fine di garantire un completo …









