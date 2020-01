Valle Aurina, auto su pedoni: 6 morti e 11 feriti. Arrestato l’automobilista

L’incidente stradale si è verificato a Lutago, in Valle Aurina, in Alto Adige

È di 6 morti e 11 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lutago, in Valle Aurina, in Alto Adige. Secondo le prime informazioni riportate da ‘Ansa’, verso le ore 1.15 un’automobile ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo della strada. Le vittime coinvolte nell’incidente sono tutti giovani cittadini tedeschi. Arrestato l’automobilista.

Dopo aver trascorso la serata in un locale, verso le 1.15, la comitiva era appena scesa a Lutago da un pullman turistico per raggiungere a piedi l’albergo nel quale alloggiavano i giovani, quando il gruppo è stato centrato dall’automobile.

Sei giovani sono morti sul colpo, mentre 11 hanno riportato ferite. Tre sono in …









