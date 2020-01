Sicilia, l’incidente in autostrada. Morti marito e figlio della giornalista Rosa Ricciardi

I traumi riportati erano troppo gravi. I medici dell’ospedale San Raffaele Giglio e la commissione medico-legale arrivata dall’ospedale Civico di Palermo hanno dichiarato la morte cerebrale per Giuseppe Nicoletti, il 38enne rimasto ferito nell’incidente avvenuto il 30 dicembre scorso lungo l’autostrada Palermo-Messina, all’altezza di Cefalù. Nicoletti, palermitano e figlio della nota ex giornalista della sede regionale della Rai Rosa Ricciardi, era in auto con il padre quando il mezzo è finito contro un autocarro in sosta. Un impatto violentissimo. Il padre Vincenzo, 75 anni, è morto sul colpo, mentre il 38enne era stato condotto in ospedale in codice rosso. Ma le sue condizioni, da subito, erano apparse molto gravi. E’ stato operato all’addome e al torace e per giorni è stato tenuto in vita nel reparto di Terapia intensiva grazie alla ventilazione assistita.

Giuseppe, che lavorava nel mondo della comunicazione dopo essersi diplomato al liceo Meli, era molto conosciuto in …









