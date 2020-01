Sicilia, impiegato comunale di Menfi con pistola carica sotto al giubbotto

Dipendente comunale di Menfi trovato al comune con una pistola carica sotto il giubbotto. Dopo la segnalazione di un cittadino che se ne è accorto e ha chiamato i carabinieri, l’uomo, che ha 53 anni, è stato arrestato perché in possesso di una pistola scacciacani con proiettile vero munito di ogiva e modificata per fare fuoco.

L’uomo è rimasto tre giorni in carcere. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca, Renato Zichittella, all’udienza di convalida nel carcere di Sciacca, lo ha rimesso in libertà disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.











