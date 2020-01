Serie D girone I: il punto sulla 18^ giornata. Risultati, classifica e prossimo turno

Domenica 5 gennaio si è giocata la diciottesima giornata della Serie D girone I, nonché la prima giornata del girone di ritorno.

Come successo all’andata, il Palermo batte il Marsala, questa volta non di misura ma per 3-1, e con meno polemiche. Azzurri che comunque non hanno sfigurato, tenendo testa ai rosanero per buona parte del match. La sconfitta è stata resa meno amara dalle sconfitte di alcune inseguitrici in zona play-out, ma la squadra di mister Terranova ha l’obbligo di ottenere punti già dalle prossime sfide, per ottenere una salvezza che al momento dista tre punti.

Discorso ben diverso invece per il Palermo, che con questa vittoria rimane in testa alla classifica e tiene lontano il Savoia, anch’esso vittorioso contro il San Tommaso per 2-0. Dietro il Savoia, a distanza di 9 punti, troviamo il Licata, che dopo il pareggio odierno a reti bianche contro l’FC Messina, è stato …









