Sbarcate a Trapani 14 persone salvate in mare al largo di Pantelleria

Hanno raggiunto Trapani a bordo del traghetto Pietro Novelli, i 14 tunisini soccorsi al largo di Pantelleria da una motovedetta della Guardia costiera. Tra di loro anche 4 minorenni.

Su un barchino avevano tentato di raggiungere l’isola. In difficoltà per le avverse condizioni del mare, provvidenziale è stato l’intervento di una unità navale della Capitaneria di porto di Pantelleria che li ha tratti in salvo. Giunti nel porto del capoluogo un imprevisto ha ritardato le operazioni di sbarco. Il pullman che avrebbe dovuto accompagnarli al Centro per il rimpatrio ha rotto la coppa dell’olio. Per motivi di sicurezza l’autista, Infatti, era stato invitato a fare entrare il mezzo dentro la nave ormeggiata alla stazione marittima. Durante la manovra, però, il pullman ha impattato sul portellone, iniziando a perdere olio che si è riversato per terra. Ergo: operazione di sbarco sospesa in attesa dell’arrivo di un nuovo pullman. Scortati …









