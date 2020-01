Hanno raggiunto Trapani a bordo del traghetto Pietro Novelli, i 14 cittadini nord africani, con molta probabilità di nazionalità tunisina che erano stati soccorsi al largo di Pantelleria da una motovedetta della Guardia costiera. Tra di loro ci sarebbero anche anche 4 minorenni. A bordo di una piccola imbarcazione avevano tentato di raggiungere l’Isola.

Dopo alcune miglia, a causa delle le avverse condizioni del mare si erano trovati in difficoltà, per la loro sorte è stato provvidenziale l’intervento di una unità navale della Capitaneria di porto di Pantelleria che li ha tratti in salvo. Giunti nel porto di Trapani, scortati poi da polizia e guardia di finanza, i migranti hanno raggiunto il Centro di Milo dove saranno avviate le procedure per il loro rimpatrio.L’articolo Salvati al largo di Pantelleria, sono stati trasportati a Trapani 14 migranti proviene da Itaca Notizie.









