Mimmo Turano, l’incontro con Arata e i rapporti con Nicastri

Mimmo Turano, assessore regionale alle attività produttive, politico di lungo corso di Alcamo, dopo dieci anni ha ammesso di conoscere, di aver avuto anche rapporti economici, con Vito Nicastri, il re dell’eolico.

Sentito in procura, a Palermo, sul caso Arata, Turano ha risposto alle domande dei Pm anche sui suoi rapporti con il re dell’eolico ritenuto vicino a Matteo Messina Denaro e al quale sono stati confiscati beni per 1,3 miliardi di euro. Il processo che sta per aprirsi riguarda una serie di affari e corruzione nel campo delle rinnovabili e degli impianti sui rifiuti e coinvolge Paolo Arata, il figlio Francesco, il dirigente regionale Antonio Tinnirello. Vito Nicastri coinvolto nell’inchiesta

L’incontro in Procura è del 9 dicembre. Al centro il caso di Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia e e consulente della Lega in tema di rinnovabili. Arata, è emerso dalle indagini, era in affari con Vito Nicastri. …









