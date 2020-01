Spettacolare incidente questo pomeriggio a Marsala. Alle 17,30 circa in via Salemi, di fronte l’azienda Eurofish, due vetture che provenivano dal senso opposto di marcia, si sono scontrate. Si tratta di una Audi A 3 guidata dal 28enne F. S. e una Lancia Y guidata dal 27enne V. R.

A causa dello scontro, le due auto sono andate in testa coda. È al vaglio della Polizia Municipale di Marsala – intervenuta con gli Ispettori Luca Isacco e Fabrizio Oddo – stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, che non ha provocato feriti ma solo tanta paura.L’articolo Marsala: spettacolare incidente in via Salemi ma nessun ferito proviene da Itaca Notizie.









