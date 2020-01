Triste inizio di 2020 per Marsala. E’ morto infatti il giovane Gaetano Castelli.

Molto noto in città, Castelli era figlio del gioielliere di Via Roma, in centro città. Purtroppo ha perso la sua battaglia contro una terribile malattia.

Nato nel 1990, aveva frequentato a Marsala l’Istituto Tecnico Commerciale “Garibaldi”.

La sua scomparsa lascia increduli i tanti amici, che in queste ore lo stanno ricordando con tanti messaggi come un ragazzo educato, gentile, sempre sorridente.









