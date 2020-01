La Sicilia ha 7 miliardi di deficit e la Regione aumenta gli stipendi dei suoi dirigenti

La Sicilia ha un enorme “buco” nei conti. Oltre 7 miliardi di euro da pareggiare. Intanto la Regione ha riconosciuto ai dirigenti un aumento di 200 euro al mese in busta paga e si prepara a nuove assunzioni proprio nei centri per l’impiego.

L’aumento non interesserà solo i 1.300 dirigenti presenti in Sicilia, ma riguarderà anche i dirigenti che lavorano negli enti sottoposti al controllo della Regione, che danno lavoro a oltre 10.000 persone.

In media, gli aumenti saranno di 209 euro lordi mensili. Così, gli stipendi dei dirigenti andranno dai 45mila agli oltre 60mila euro lordi annui, ai quali si aggiungeranno le retribuzioni di posizione tra 7mila e 36mila euro.

Per quanto riguarda le nuove assunzioni, nonostante gli oltre 14mila dipendenti di ruolo, la Sicilia del disavanzo ha scelto di potenziare i centri per l’impiego. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione …









