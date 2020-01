“La ricetta della Domenica”: le arancine di spaghetti alla carbonara

Nuovo appuntamento con la rubrica “La ricetta della Domenica”. Oggi proponiamo un primo piatto, sfizioso, tipico della cucina siciliana ma con un tocco differente secondo quanto imposto dalla nostra tradizione culinaria, ossia le arancine di spaghetti alla carbonara. Di seguire gli ingredienti e il procedimento. Per questa e tante altre idee in cucina, visitate la pagina Instagram GlutenFree4Sisters.

Ingredienti pasta:

Spaghetti 500 gr

Pancetta in cubetti 150 gr

Parmigiano 100 gr

Uova 3

Sale q.b.

Pepe q.b.

Ingredienti pastella:

Pangrattato 500 gr

Farina 150 gr

Acqua 300 ml

Tuorlo di uovo 2

Procedimento:

Cuocere gli spaghetti, nel frattempo soffriggere la pancetta a cubetti in una padella. Scolare gli spaghetti e unirli alla pancetta aggiungendo parmigiano, sale, pepe ed infine le uova. Aspettare che la pasta arrivi a temperatura ambiente così da suddividerla in parti diverse e dando loro una forma sferica, tipica delle arancine. Avvolti singolarmente da una pellicola trasparente, …









