La luce che risplende nelle tenebre

I racconti della natività li troviamo solo nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca. Suppongo che tutti amiamo questi racconti, ma dobbiamo anche domandarci cosa vogliono dirci? Certamente non vogliono documentare un fatto storico né tramandarci un fantasioso certificato di nascita, ma trasmetterci che in Gesù è possibile cambiare la storia, la società e l’uomo stesso migliorando noi e con noi migliorare l’umanità.

Utopia?… o fede?

Il Vangelo non è un libro di storia ma un libro di fede che raccoglie verità profonde! Leggendo quindi i racconti della natività nei Vangeli dobbiamo saper andare oltre il racconto.

Gli autori biblici scrivono del dramma di un uomo come tanti, Giuseppe, la cui promessa sposa, Maria, è incinta di un altro e non si sa da chi: lo Spirito Santo?… E basta un sogno per convincerlo? & …









