In ricordo di Piersanti Mattarella. Il messaggio del Vescovo Fragnelli

“Un uomo e politico che voleva liberare la Sicilia dalle catene della mafia e tessere vincoli di pace più forti di ogni legame d’ingiustizia e cupidigia

Facciamo nostro il suo appello – ancora oggi attualissimo – assumendoci la responsabilità di cambiare “clima” e “costume” delle nostre scelte per “isolare la mafia”

Il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha inviato in queste ore un messaggio a tutta la comunità ecclesiale di Trapani per ricordare il 40° anniversario dell’omicidio del presidente della regione Piersanti Mattarella, originario di Castellammare del Golfo, cittadina della diocesi in cui è sepolto insieme ai suoi familiari.

Il vescovo ricorda il sacrificio del presidente della regione, che prima di iniziare l’attività politica aveva ricoperto incarichi anche nazionali nell’Azione Cattolica, alla luce della parole dell’apostolo …









