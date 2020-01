Il bar abusivo gestito da due bambini

Un locale portato avanti da bimbi di nove e dieci anni. Servivano alcolici e avevano e vendevano anche fuochi d’artificio. E’ stato scoperto dalla polizia a Catania, durante una serie di controlli di bar, negozi e attività commerciali.

I due minori, fratelli, con l’assenso del padre e del fratello maggiore impegnati in altre attività lavorative, si occupavano del bar di viale Bummacaro. I bambini servivano bevande alcoliche agli avventori e gestivano la cassa, la sala giochi e la vendita di fuochi vietati ai minori di 18 anni, lavorando, tra l’altro, in luoghi non salubri e non sicuri.

Il padre dei due bambini e il fratello maggiore, convocati sul posto, sono stati denunciati per i reati di vendita e cessione di fuochi d’artificio a minori di 18 anni, invasione di edifici e terreni pubblici, sfruttamento del lavoro minorile, mancanza della tabella dei giochi proibiti, frode alimentare e, solo per …









