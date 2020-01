Giovane promessa del basket si fa suora ed entra in convento ad Alcamo

Suor Chiara Luce, al secolo Oriana Milazzo, ha letto la formula con cui ha consacra la sua vita a Dio con la professione dei voti temporanei nel monastero di Santa Chiara ad Alcamo, in provincia di Trapani.

Oriana, giovane agrigentina, che ha lasciato i palazzetti dello sport per seguire Dio nella povertà, castità e obbedienza. Giovane promessa del basket italiano, per anni ha giocato nel campionato di A1 e vestito anche la maglia della nazionale. A 14 anni si trasferisce ad Alcamo per inseguire il suo sogno, giocare a pallacanestro a livello agonistico.

La sua storia è raccontata da Avvenire in un articolo che potete leggere cliccando qui.









