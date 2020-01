Giappone, asta record al mercato del pesce: tonno rosso venduto a 1,5 milioni di euro

Un importante uomo d’affari giapponese specializzato in sushi e soprannominato “il re del tonno” domenica ha pagato 1,5 milioni di euro per un tonno gigante all’asta di Capodanno al principale mercato ittico di Tokyo.

Kiyoshi Kimura, proprietario della catena di ristoranti Sushi Zanmai, ha pagato 193 milioni di yen (1,5 milioni di euro) un tonno rosso del peso di 276 chilogrammi e pescato di nuovo quest’anno al largo della prefettura di Aomori (a nord di Giappone). “È il migliore”, ha detto Kimura ai giornalisti dopo l’asta pre-alba. “Sì, è costoso, no? Voglio che i nostri clienti mangino molto bene anche quest’anno. “Kimura è abituale presso il mercato ittico di Tokyo, il che gli permette di apparire regolarmente sui media in questo periodo dell’anno. Per il secondo anno consecutivo, ha fatto la migliore offerta, evidenzia Giovanni …









