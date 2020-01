Coraggiosa partita della Sigel Marsala che cede le armi con onore a Mondovì

Terzultima giornata di regular-season nonchè settimo turno del girone discendente. Lpm Bam Mondovì e Sigel Marsala hanno aperto nell’anticipo di ieri la giornata nel girone “B” in un PalaManera impreziosito dalla presenza nel settore a loro dedicato di una delegazione de “Gli Irriducibili” che non hanno fatto mancare neanche stavolta il supporto nei confronti delle giovani di Collavini. Le azzurre, contrariate dagli ultimi verdetti che ha emesso il campo e animate dalla voglia di rivalsa, interpretano bene l’impegno e con predisposizione disputano una diligente partita al PalaManera, trascinando Mondovì di capitan Agostino, che occupa il secondo posto in classifica, ad affrontare quattro set, prima dell’epilogo sul filo di lana del 25/23 in favore delle monregalesi con la presenza costante in tutta la gara dell’opposto Zanette, la quale ha chiuso la propria gara con 21 timbri. Due …









