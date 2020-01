Castellammare, convenzione con il Cnr per divulgare lo studio sull’ambiente marino

L’amministrazione intraprende azioni comuni con il CNR per rendere noti i risultati della ricerca scientifica dell’ente condotta nel Golfo di Castellammare in collaborazione con diversi enti fra i quali le Università di Edimburgo e di Portsmouth.

Castellammare del Golfo è, infatti, sede di lavoro di lavoro dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (IAS) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) con il quale l’amministrazione comunale intende avviare attività di divulgazione scientifica.



«L’attività istituzionale del CNR e dell’IAS, che ha sede a Castellammare del Golfo, è estremamente positiva dal punto di vista scientifico e culturale, ma anche per il prestigio internazionale della nostra città e per le positive ricadute economiche ed occupazionali. Per questo riteniamo importante divulgare i risultati di ricerca del CNR-IAS ed in particolare …









Leggi la notizia completa