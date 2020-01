Basket, Trapani stravince il derby di Capo d’Orlando dopo 16 anni e si rilancia

Una Pallacanestro Trapani ordinata e concentratissima vince il derby a Capo d’Orlando

Trapani scende in campo con Renzi, Spizzichini, Mollura, Corbett, Palermo e difende forte fin dall’inizio, cercando di dettare il ritmo del match. Orlandina contratta e priva di Bellan. Stagione fino ad ora molto sfortunata per gli atleti bianco-azzurri, indisponibili a più riprese. La 2B Control viene trascinata da Corbett, autore di 15 punti all’intervallo che spingono Trapani fino al +13 al 19°. Minuti importanti per tutta la panchina e per Dosen, altro giovane talento granata valorizzato dal club e pronto anche a giocare un derby molto delicato. Le prime due frazioni sono dunque di marca granata, che prevalgono a rimbalzo (26 a 15). Johnson è il miglior marcatore per i padroni di casa con 12 punti. Secondo tempo senza storia con Trapani che mette la freccia ed allunga fino al +23 del 30° sul 32-55. Capo d& …









