Automobilista chiede i danni all’ex Provincia. Dopo 10 anni processo ancora in corso

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, l’ex Provincia, rischia di dover pagare un lauto risarcimento danni per un incidente stradale avvenuto 10 anni fa.

E’ la causa arrivata in Corte d’Appello, a Palermo, intentata da un automobilista protagonista di un grave incidente stradale, avvenuto nel settembre 2009, su una strada provinciale.

L’uomo ha avviato un contenzioso con il Libero Consorzio sostenendo che a causare l’incidente sarebbe stata la presenza di fango lungo la strada chiedendo 120 mila euro di risarcimento.

Ora la causa è arrivata in Appello dopo la sentenza del Tribunale di Trapani che nel 2015 ha rigettato la domanda risarcitoria. Secondo l’automobilista quella sentenza sarebbe stata fondata su una consulenza tecnica d’ufficio “«viziata da una ricostruzione della dinamica in contrasto con le risultanze probatorie”. Così nasce il ricorso in Appello, con il giudice che ha disposto la nomina di un consulente medico legale per valutare la durata …









