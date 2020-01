Al “Barbera” tra Palermo e Marsala finisce 3 a 1 e un rigore discutibile

Il Palermo ritrova la vittoria nella prima partita del nuovo anno, in casa, al Barbera, per 3-1 sul Marsala, conservando il primo posto nella classifica del girone I di Serie D.

I rosanero a partire subito all’attacco con Ricciardo, spesso in fuorigioco. La risposta azzurra si materializza al 7′ con Padulano che scalda i guantoni di Pelagotti, l’estremo difensore di Pergolizzi deve rifugiarsi in corner, sugli sviluppi del calcio d’angolo Balistreri spaventa la capolista, poi è Rizzo a scuotere l’esterno della rete. Per i primi venti minuti le squadre restano sullo zero a zero.

Al 26′ va a segno Martinelli ma è in fuorigioco, di conseguenza il gol viene annullato; I rosanero si fanno vedere sempre in avanti, di rilevante c’è una punizione dai 25 metri conquistata da Ficarrotta: pallone battuto a giro …









Leggi la notizia completa