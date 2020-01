Al “Barbera” il Marsala incassa un pesante 3 a 1 dal Palermo e si complica la classifica

Nella gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato di serie D, un volenteroso Marsala è stato costretto a cedere l’intera posta in palio ad un brutto Palermo. Dopo l’uno a uno maturato a cavallo tra la prima frazione di gioco e la ripresa con i calci di rigore trasformati rispettivamente da Mauri per il Palermo e da Balistreri del Marsala, il tre a uno finale si è concretizzato nell’ultimo scorcio di partita dove una leggerezza di Russo, portiere lilibetano, ha propiziato il goal di Langella e, a tempo ormai scaduto, l’invenzione di Silipo che da posizione defilata, ha sorpreso ancora Russo con una beffarda parabola arcuata sotto la traversa.

Il Marsala non ha di certo dispiaciuto ma ha pagato a caro prezzo le disattenzioni difensive sia nell’episodio del calcio di rigore rosa-nero allo scadere del …









Leggi la notizia completa