“Un causale incontro di uomini e destini. Così è nata l’Orchestra di Sappusi”

A Capodanno, alle sette di sera, nel quartiere marsalese di Sappusi, sembra già mezzanotte: tutti stanno dentro casa a riposarsi dopo gli estenuanti pranzi del giorno; fuori tutto è buio, nemmeno i lampioni hanno il coraggio di illuminare le strade. Tutto eccetto la luce che esce da una porticina laterale del Centro Sociale.

In una stanzetta del sottoscala del Centro trovo Salvatore Inguì, assistente sociale e referente di “Libera”, che chiacchiera con due ragazzi. Parlano di calcio, scherzano su come vanno le loro squadre. Poi i due chiedono il permesso di prendere da un armadietto una pallina per giocare a biliardino nella stanza accanto. «Abbiamo cominciato da questa stanza», mi dice Salvatore, «e poco per volta abbiamo aggiunto pezzi: ora abbiamo una palestra aperta a tutti, una biblioteca dove leggere e fare doposcuola, un campo sportivo, un orto, e da un …









Leggi la notizia completa