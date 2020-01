Ultimo fine settima per “EricèNatale”. Gli appuntamenti da oggi fino a lunedì

Concerti e animazione per i più piccoli per l’ultimo weekend lungo di EricèNatale, accompagnati dai mercatini e dai presepi. Oggi, sabato 4 gennaio, alle ore 17.00, per le vie di Erice con la Drepanum Dixie Band con un repertorio musicale che spazia dai brani più famosi del genere dixieland, jazz internazionale e classici rivisitati.

Il 5 gennaio, dalle ore 17.00, un’armoniosa “Street Parade” con i brani natalizi eseguiti per le vie di Erice dal Mauro Carpi Quintet.

Alle ore 19.00, al Teatro Gebel Hamed, si continua con il concerto jazz “Happy Christmas and Happy New Swing” sempre con il Mauro Carpi Quintet. Due appuntamenti, dunque, con la grande musica con Mauro Carpi e il suo quintetto composto da artisti apprezzati come Tony Terrasi al violino, Fabio Crescente al contrabbasso, Giuseppe Santoro alla batteria, Antonella Parnasso alla voce. Mauro Carpi, violinista trapanese, vanta numerose incisioni e …









