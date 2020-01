Trapani, il Libero Consorzio affida il servizio di accertamento sanitario del personale

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha affidato gli accertamenti sanitari preventivi e periodici del personale al medico chirurgo Pietro Fabio Bonura, specialista in medicina del lavoro, che ha ricoperto l’incaroco già nel 2019.

Il professionista, aveva presentato una spesa complessiva di 26.490 euro, di cui 13.490 per l’anno 2019 e 13.000 per l’anno 2020. La proposta economica del medico è stata considerata valida e il Libero Consorzio ha confermato l’incarico con l’approvazione del Bilancio.









