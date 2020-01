Torna “Giocattoli in MoVimento”, arrivato alla seconda edizione

Anche a Trapani, così come in diverse piazze italiane, domani (5 Gennaio) si terrà “Giocattoli in movimento”. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è organizzato dal Movimento 5 Stelle. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i più piccoli nella condivisone e comprendere l’importanza del riuso. Una raccolta di giocattoli nuovi ed usati da donare in beneficenza successivamente ad un’associazione. L’iniziativa prevede anche lo scambio di libri tra i bambini, che saranno omaggiati di dolciumi da alcune attiviste del movimento vestite, per l’occasione, da befane. Appuntamento a partire dalle 9.30 presso la Villa Margherita di Trapani.









