Sicilia, c’è il sì all’esercizio provvisorio. Ecco i fondi per i teatri

Il ddl per l’esercizio provvisorio allargano i cordoni della borsa per 149 milioni nel 2020 e 151 nel 2021. Il testo approvato dalla giunta del 30 dicembre e trasferito all’Ars il mattino successivo permette lo stRegione anziamento dei fondi destinati a Enti, Parchi e Riserve. Ecco quelli per i teatri:

2,8 milioni per l’ente autonomo Massimo Bellini di Catania; 2 milioni per la Fondazione Orchestra Sinfonica e 1,6 per la Fondazione Teatro Massimo di Palermo; 1,2 per gli enti gestori delle riserve, 959 mila euro per il teatro e il personale del Teatro Vittorio Emanuele di Messina; 635 mila euro per il Teatro Biondo di Palermo e 395 mila euro per lo stabile di Catania; 145 mila per la Fondazione Inda di Siracusa.

sono queste le somme si tratta di tre capitoli da 47,9 milioni, 12,7 e 8,5 finanziati per il 2020 e il prossimo anno. Viene anche istituito un fondo da 15,9 milioni di euro per fare fronte agli effetti negativi sulle spettanze retributive del 2019 …









Leggi la notizia completa