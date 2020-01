Serie D: Salvatore Scoppetta è un nuovo difensore del Marsala

Alla vigilia del match tanto atteso tra Palermo e Marsala, in programma domani alle 14.30, arriva un rinforzo in casa azzurra, si tratta di Salvatore Scoppetta, difensore d’esperienza che potrà dare sicuramente una mano ai suoi nuovi compagni in questa seconda parte di stagione che si preannuncia in salita per i ragazzi di mister Terranova.

Questo il comunicato ufficiale del Marsala Calcio sulla sua pagina Facebook:

“Salvatore Scoppetta, nato nel maggio del 1986 a Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza, è un nuovo calciatore del Marsala.

Difensore di grande esperienza, 1,80 d’altezza, è approdato in azzurro grazie anche ai buoni auspici del procuratore sportivo Marco Musumeci. Ed è già a disposizione di mister Terranova per la gara di domenica contro il Palermo, squadra contro la quale ha già giocato nello scorso mese di ottobre all’Orazio Raiti con la maglia del Biancavilla.

Arriva infatti a capo Boeo dopo aver …









