Se ne è andato Salvatore Bua, stella di Folgore e Mazara. Giocò in serie C con Cosenza e Juve Stabia

Si è spento questa mattina uno dei più grandi atleti della storia castelvetranese, Salvatore Bua aveva compiuto da poco 81 anni e da molti mesi aveva ingaggiato una feroce battaglia con un terribile male che lo ha portato via. In campo e nella vita non si arrendeva mai, e con grande dignità e compostezza ha affrontato anche questa prova, circondato dall’affetto dei sui cari, figli e nipoti che lo adoravano e che ne hanno sempre apprezzato le qualità umane prima ancora che quelle professionali.



Chi ha qualche anno in più racconta che sia stato uno dei calciatori più forti che abbiamo mai calcato l’erba del Paolo Marino, e racconta come sia di testa che di piede Turiddu Bua, come lo chiamavano tutti, non temesse confronti, e che in campo era un direttore d’orchestra ed un bomber sopraffino. …









