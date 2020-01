Salemi: il Comune ricerca la figura di un assistente sociale

È stato da poco indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un assistente sociale.

Sono ammessi a partecipare al concorso coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: aver raggiunto la maggiore età; cittadinanza italiana oppure cittadinanza di un altro Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, purché il candidato abbia un familiare con cittadinanza di uno dei Paesi UE e sia titolare del diritto di soggiorno; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a concorso ( l’amministrazione a tal proposito sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso o i candidati risultati idonei se successivamente chiamati); non avere riportato condanne penali; non essere sottoposto a misure …









Leggi la notizia completa