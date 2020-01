Petrosino, ladri alla scuola “Baglio”. Rubata la macchinetta del caffè

Nuovo ed ennesimo furto ai danni delle scuole di Petrosino. Dopo i pc e un video priettore rubati precedentemente, stavolta i ladri hanno portato via la macchinetta del caffè.

Ancora una volta, a pochi mesi di distanza dagli ultimi furti con scasso, le “attenzioni” dei malviventi ssono state rivolte al plesso “Baglio” dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”.

I ladri sono entrati in azione proprio la notte di San Silvestro. Con un sasso hanno rotto il vetro della porta che si trova sul retro e hanno rovistato in tutti i cassetti per cercare le chiavi della stanza blindata dove erano chiusi pc e altre attrezzature, non riuscendo nel loro intento si sono portati via la macchinetta del caffè.











