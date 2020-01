Petrosino, il 5 gennaio serata di benifecenza in ricordo di Carlo Modello

Il 5 gennaio 2020 al Centro Polivalente di Petrosino sarà una serata all’insegna della musica e del ricordo, il ricordo di una notte che doveva essere “normale” e, invece, si è trasformata in tragedia. La morte arriva all’improvviso, non possiamo fermarla e la notte del 15 giugno scorso ha deciso di portare con sè Carlo. Un incidente stradale, dopo una serata in discoteca trascorsa con gli amici e la vita di Carlo è stata spezzata, così come lo è stata quella di Arianna Maniscalco. Un destino simile, crudele ed inevitabile. Arianna si è risvegliata dal coma, dopo quasi due anni e, adesso, dovrà essere sottoposta ad un percorso intensivo di riabilitazione, a Mestre. Scopo della serata, oltre a ricordare Carlo, è riuscire ad aiutare la famiglia di Arianna, attraverso una raccolta fondi, a sostenere le cure necessarie per la riabilitazione.

Durante la serata saliranno sul palco alcuni amici









