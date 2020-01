Pasta a Tianu, Mago Max, Studio Fitness e Dance, Coro Capuana-PArdo, Planet B e Sowk e la Befana di Progetto Triscina. Gran finale al Villaggio degli Elfi

Gran finale per il Villaggio degli Elfi che domani pomeriggio, domenica 5 gennaio, a partire dalle 15.30 aprirà i battenti per l’ultima spettacolare giornata di eventi per tutte le fasce d’età.

La LD Communication concessionaria esclusiva del Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte dopo i successi della stagione degli spettacoli estivi, e dopo i numeri da record di queste prime settimane ha voluto mettere in campo le migliori risorse per assicurare ai partecipanti una domenica indimenticabile.



Si parte alle 15.30 con lo chef Giuseppe Calcara del ristorante Le Magie che ha organizzato un evento con il racconto di come nasce una delle esclusive peculiarità della nostra città , la “pasta a tianu” che si prepara nel giorno di San Giuseppe. Calcara racconterà con filastrocche ed aneddoti l’origine di questo gustoso piatto che sarà poi preparato in …









