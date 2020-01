Parchi archeologici, musei e gallerie gratis il 5 gennaio

Inizia il nuovo anno e anche per il 2020 si riconferma la domenica gratuita nei musei. Dunque, come ogni prima domenica del mese, il 5 gennaio l’ingresso ai siti della cultura della Regione Siciliana – musei, gallerie, parchi archeologici – è gratuito.

Sarà quindi possibile visitare i parchi archeologici di tutta la Sicilia come il Parco di Naxos e Taormina, il Parco di Siracusa, La Valle dei Templi, il Parco di Selinunte, la Villa Romana del Casale, il Parco del Lilibeo, il Parco di Segesta, il Parco di Himera Solunto e Iato, il Parco di Tindari, ma anche i tanti Musei come il Salinas di Palermo, il Museo di Messina, il Pepoli di Trapani, il Bernabò Brea di Lipari, il Paolo Orsi di Siracusa, il Museo di Caltagirone, il Museo del Satiro a Mazara del Vallo, Palazzo Abatellis a Palermo e Palazzo Bellomo a Siracusa.

Molti i siti …









Leggi la notizia completa