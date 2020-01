Marsala, brutto incidente al lungomare. Si scontrano una berlina e una suv

Un brutto incidente è avvenuto pochi minuti fa al lungomare di Marsala di fronte al porticciolo turistico. A scontarsi una Bmw Serie 3 grigia e una suv Kia Sportage.

Sul posto i vigili urbani di Marsala per i rilievi del caso. I due automobilisti a parte qualche leggera contusione non hanno riportato conseguenze.

Come si vede dalle foto di tp24, le due auto sono uscite malconcie dal scontro. La Bmw ha l’anteriore totalmene distrutto mentre la sport utility, oltre ad avere l’airbag passeggero scoppiato, ha riportato danni nella zona del parafango laterale anteriore.









