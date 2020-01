Ma insomma il Capodanno 2020 in piazza organizzato dal Comune di Trapani è riuscito o no? La polemica sui social infuria: c’è chi dice che c’era poca gente, chi difende l’Amministrazione Comunale.

Diciamo che la gente c’era: non tantissima, e non per tutta la notte, più che altro dalle 23 e 50 all’una, ma c’era.

Ad ogni modo, fa il giro del web il video di un tizio che balla solitario sotto il palco, in Piazza Municipio. Eccolo.











